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Байден обсудил с Джонсоном Россию

21:14
  • четверг
  • 10 июня 2021

Встреча лидеров состоялась в английском Корнуолле

В английском Корнуолле прошла встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию британского правительства.
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"Они обсудили ряд вопросов внешней политики, включая Афганистан, Китай, Иран и Россию", - сказано в сообщении.

Основной темой переговоров стали отношения Лондона и Вашингтона. Оба политики согласились, что сегодня партнерство между Великобританией и США "еще важнее, чем когда бы то ни было" - в условиях пандемии и изменений климата.

"Отмечая важность не только коммерческих, но и человеческих связей между Соединенным Королевством и США", - добавили в канцелярии.

Лидеры двух стран договорились продолжить сотрудничество.

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