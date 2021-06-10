Байден обсудил с Джонсоном Россию

Встреча лидеров состоялась в английском Корнуолле

В английском Корнуолле прошла встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию британского правительства.

"Они обсудили ряд вопросов внешней политики, включая Афганистан, Китай, Иран и Россию", - сказано в сообщении.

Основной темой переговоров стали отношения Лондона и Вашингтона. Оба политики согласились, что сегодня партнерство между Великобританией и США "еще важнее, чем когда бы то ни было" - в условиях пандемии и изменений климата.

"Отмечая важность не только коммерческих, но и человеческих связей между Соединенным Королевством и США", - добавили в канцелярии.

Лидеры двух стран договорились продолжить сотрудничество.

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