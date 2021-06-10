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Россия прекратила применение меморандума с США об "открытой суше"

21:44
  • четверг
  • 10 июня 2021

Распоряжение подписал Михаил Мишустин

Как следует из опубликованного в четверг на интернет-портале правовой информации документа, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении применения меморандума о понимании между правительствами России и США в отношении "открытой суши".
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Подписан меморандум был в Вашингтоне в 1992 году.

"МИД России уведомит американскую сторону о принятом решении", - сказано в тексте.

Как ранее напомнил министр иностранных дел Сергей Лавров, смысл документа был в следующем: категориям дипломатов рангом с советника и ниже необходимо уведомлять власти страны пребывания, когда кто-то из них собирается выезжать за 25-мильный радиус вокруг города, где находится генконсульство.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон полностью игнорировал требование меморандума. Его прекращение - ответ Москвы на американские санкции.

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