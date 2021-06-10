ЦСКА в девятый раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ

В финальной серии повержен казанский УНИКС

В третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ московский ЦСКА победил казанский УНИКС со счетом 89:81 и стал триумфатором турнира.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист казанской команды Джон Браун, на его счету 25 очков. У армейцев лучшим по результативности оказался Торнике Шенгелия с 19 баллами.

Таким образом, в серии до трех побед ЦСКА взял верх со счетом 3-0. В регулярном чемпионате ЦСКА занял четвертое место, УНИКС был третьим.

Для ЦСКА это 11-ая победа в Единой лиге ВТБ и девятая подряд. В шестой раз красно-синие добиваются успеха под руководством Димитриса Итудиса, он работает с командой с 2014 года.

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