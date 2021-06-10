ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦСКА в девятый раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ

22:19
  • четверг
  • 10 июня 2021

В финальной серии повержен казанский УНИКС

В третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ московский ЦСКА победил казанский УНИКС со счетом 89:81 и стал триумфатором турнира.
Россиянка впервые за шесть лет вышла в финал турнира Большого шлема

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист казанской команды Джон Браун, на его счету 25 очков. У армейцев лучшим по результативности оказался Торнике Шенгелия с 19 баллами.

Таким образом, в серии до трех побед ЦСКА взял верх со счетом 3-0. В регулярном чемпионате ЦСКА занял четвертое место, УНИКС был третьим.

Для ЦСКА это 11-ая победа в Единой лиге ВТБ и девятая подряд. В шестой раз красно-синие добиваются успеха под руководством Димитриса Итудиса, он работает с командой с 2014 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис с кубком Единой лиги ВТБ по баскетболу
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис с кубком Единой лиги ВТБ по баскетболу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.