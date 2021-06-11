Раскрыта цель европейского турне Джо Байдена

На этот вопрос порассуждал Дмитрий Суслов

Каких целей намерен добиться американский президент в ходе своего турне по Европе? Есть ли у Джо Байдена идеи, способные объединить Запад перед растущим влиянием России и Китая? И стоит ли ждать значимых решений по итогам поездки главы Белого дома в Старый свет?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил заместитель директора Центра комплексных и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Лейтмотивом европейского турне Джо Байдена является не только "возвращение" Америки, но и "возвращение" Запада. Как сплоченного общими ценностями сообщества демократических стран, противостоящих авторитарным государствам", - отметил он.

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