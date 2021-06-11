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Площадь природных пожаров в России удвоилась

08:38
  • пятница
  • 11 июня 2021

Новые очаги возгорания возникают из-за гроз

В России резко увеличилась площадь природных пожаров - за сутки почти в два раза. Сейчас действует 78 очагов, огнем объята территория в 50 тысяч гектаров, передает "ТВ Центр".

Самая сложная ситуация в Иркутской области - там площадь возгораний составляет более 36 тысяч гектаров. Пожары тушат десятки парашютистов -десантников, сотрудники лесничеств и даже местные жители. Большинство новых очагов возникло из-за гроз.   

А на Камчатке 100 гектаров леса загорелись в пяти километрах от села Крапивная. С огнем борются в том числе и с воздуха - привлечен вертолет Ми-8. Угрозы населенному пункту нет. Всего в тушении природных пожаров по стране задействованы 3200 человек, более 500 единиц техники и авиация.

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