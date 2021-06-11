Австралию засыпало снегом (видео)

Аномальная погода в Сиднее
Нынешняя зима в Австралии себя оправдывает. Холода и метели отмечены на юго-востоке страны. Во власти непогоды оказались города и поселки, сообщает "ТВ Центр".
Не обошли снегопады и Сидней. А еще там зарегистрирован метеорекорд. Впервые почти за 40 лет столбики термометров опустились до плюс десяти градусов. Для местных жителей это настоящее испытание.
В другие районы страны холодное дыхание Антарктики принесло сильные ливни и ураганы. В штате Виктория около 200 тысяч человек остались без света.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram