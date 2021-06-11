ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Австралию засыпало снегом (видео)

09:06
  • пятница
  • 11 июня 2021

Аномальная погода в Сиднее

Нынешняя зима в Австралии себя оправдывает. Холода и метели отмечены на юго-востоке страны. Во власти непогоды оказались города и поселки, сообщает "ТВ Центр".

Не обошли снегопады и Сидней. А еще там зарегистрирован метеорекорд. Впервые почти за 40 лет столбики термометров опустились до плюс десяти градусов. Для местных жителей это настоящее испытание.

В другие районы страны холодное дыхание Антарктики принесло сильные ливни и ураганы. В штате Виктория около 200 тысяч человек остались без света.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Снегопад в Австралии
Снегопад в Австралии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.