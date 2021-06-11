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Трамп попросил "сонного Джо" не заснуть на встрече с Путиным

08:26
  • пятница
  • 11 июня 2021

Экс-президент также просит Байдена передать привет российскому лидеру

Бывший президент США Дональд Трамп пожелал своему преемнику Джо Байдену удачи на встрече с президентом России. Трамп попросил Байдена не засыпать во время переговоров и передать привет Владимиру Путину.
Байден и Трамп поспорили из-за России

"Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания", — заявил Трамп.

Издание New York Post напоминает, что во время предвыборной кампании экс-президент США неоднократно называл своего оппонента "сонным Джо". Комментарий Трампа последовал за встречей Байдена с британским премьером Борисом Джонсоном. Как отмечает издание, американский и британский политики просто искупали друг друга в комплиментах, а Байден даже подарил Джонсону новый велосипед.

Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Президенты России и США собираются обсудить стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19, урегулирование региональных конфликтов и российско-американские отношения.

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