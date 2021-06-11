Стало известно, когда в Москву вернется тепло

Погода соответствует норме

Потепление в Москве и области начнется уже в воскресенье, но оно будет недолгим. К середине следующей недели в столицу вернется прохладная погода, предупредили в Гидрометцентре.

"По предварительным расчетам, повышение температуры воздуха на 1-2 градуса можно ожидать к началу следующей недели", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом уже с воскресенья дожди будут все реже, отметила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова .

"Дожди были связаны с южным циклоном, который в предыдущую неделю определил погоду на юге... Начиная с воскресенья, инициатива перейдет к циклону, который будет севернее Москвы перемещаться, а мы окажемся на его южной периферии, здесь изменится направление ветра, будет более теплый, относительно более сухой воздух... Пока не ожидается жара", - заявила синоптик.

Днем в столице будет от 20 до 25 градусов тепла, а ночью – от 10 до 15. Однако дни ожидаются более солнечные, чем были на этой неделе, передает РИА Новости.

"Пока понедельник, вторник. Потом, поскольку у нас колебания, температура может начать понижаться. Мы пока будем располагаться в теплой части циклона, у нас будет 20-25 градусов, а потом все-таки проявиться холодный фронт и какое-то понижение будет. Это надо будет уже смотреть, насколько будет интенсивное похолодание", - отметила Макарова.

Вильфанд, в свою очередь, добавил, что такая погода является нормальной для региона. "Всех обижающихся на погоду москвичей нужно призвать к порядку. Я имею в виду, если они говорят, что раньше были "зима как зима", а "лето как лето". Сейчас как раз лето как лето. Нужно понимать, что температура даже чуть выше нормы, чем в те времена", - резюмировал он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram