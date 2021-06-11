Биотехнолог научил "на глаз" проверять овощи и фрукты на содержание химии

Достаточно внимательно приглядеться к понравившемуся товару

Узнать, содержатся ли в овощах и фруктах химикаты, можно и без лабораторных исследований – достаточно знать, на что следует обратить внимание. Доцент кафедры "Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза" МГУПП Георгий Суслянок объяснил, какие признаки говорят о содержании в продуктах нитратов.

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь подозрение должны вызывать те фрукты и овощи, которые выращены и продаются вне сезона. По его словам, безопаснее будет выбирать продукцию местного происхождения.

"Натуральные помидоры не должны быть большого размера. Если они имеют идеальный вид, яркий ненатуральный цвет, а при разрезе вы видите белые прожилки, то, скорее всего, выращивались они с применением нитратов. Обращайте внимание и на плодоножку — у нормального помидора она должна быть небольшая", - рассказал Суслянок.

Он рекомендовал обращать внимание не только на такие привычные характеристики, как запах, цвет и размер. К примеру, в натуральных огурцах, выращенных без использования пестицидов и нитратов, всегда есть семена. Пятна и изъяны на яблоках говорят об их натуральности. А вот наличие на клубнике черных точек или желтые волокна в мякоти арбуза указывают на наличие нитратов, передает агентство "Прайм".

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