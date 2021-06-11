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Эсминец ВМС США отправился в Черное море

08:59
  • пятница
  • 11 июня 2021

Объявлено, что корабль будет "обеспечивать безопасность"

Эсминец ВМС США "Лабун" направляется в Черное море. Как сообщили в командовании Шестого флота, корабль участвует в операциях по обеспечению безопасности
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"Корабль ВМС США "Лабун" начал движение в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе. ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Шестого флота.

Экипаж эскадренного миноносца ВМС США "Лабун" типа "Арли Берк" - 337 человек. На борту корабля - две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с ядерными боеголовками, и вертолет "Си Хок".

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