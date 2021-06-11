Стало известно, как квартирные воры выбирают своих жертв

Можно попробовать "обмануть" злоумышленников

Квартирные воры, выбирая свою жертву, ориентируются на ряд признаков, которые для обычных людей могут быть неочевидными. Управляющий директор компании по недвижимости Надежда Коркка рассказала, как можно "обмануть" злоумышленников.

Специалист отметила, что нужно регулярно опустошать свой почтовый ящик – иначе воры могут решить, что хозяева в отъезде. Кроме того, долгое время висящие на ручках дверей рекламные буклеты также указывают на пустую квартиру. Чтобы убедиться, что жильцы на отдыхе, злоумышленники могут проверить соцсети хозяев квартиры на наличие снимков из отпуска.

Коркка рекомендовала на время длительного отсутствия настроить систему умного дома таким образом, чтобы в определенное время автоматически опускались жалюзи и включался свет. Это создаст видимость присутствия в квартире людей и собьет воров с толку, передает агентство "Прайм".

Эксперт добавила, что часто жертвами злоумышленников становятся хозяева квартир в новостройках. "Во-первых, зачастую там еще нет консьержей. Во-вторых, в этих кварталах пока не налажена работа полиции. В-третьих, в таких домах можно выдать себя за подсобного рабочего или мастера-ремонтника, что позволит собрать нужную информацию", - резюмировала Коркка.

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