Евро-2020 в Петербурге: как город приготовится к турниру

Здесь проведут групповые игры сборные множества стран

Событие, которого ждали больше года. В пятницу стартует чемпионат Европы по футболу. Провести его должны были еще прошлым летом, но не позволила пандемия. Первая игра группового этапа пройдёт в Риме. А уже в субботу в Санкт-Петербурге наша команда сразится с Бельгией. Как Северная столица готовится принимать гостей и участников турнира?

Санкт-Петербург снова в ожидании большого футбола. Северной столице - единственной из всех российских городов - выпала часть принимать один из самых зрелищных турниров планеты - чемпионат Европы. Флаги развешены, улицы украшены, волонтеры обучены. Можно начинать!

Здесь проведут групповые игры сборные России, Бельгии, Польши, Словакии, Финляндии и Швеции, а 2 июля пройдет один из четвертьфиналов. Завтра в городе на Неве встреча Россия-Бельгия. Команда Станислава Черчесова сейчас готовится к первой предматчевой тренировке, ее начало в полдень. Уличные музыканты уже болеют "за наших".

Главная боль страстного болельщика - не попасть на матч любимой команды. Из-за пандемии по распоряжению оргкомитета УЕФА трибуны почти во всех городах-участниках будут заполнены не более чем на 50 процентов. В Санкт-Петербурге на стадион попадает чуть больше 30 тысяч человек. Однако накануне в связи с ростом заболеваемости свои ограничения ввели и городские власти - максимум три тысячи посетителей на зрелищных мероприятиях в помещениях. Болельщики верят - петербургский стадион должна выручить его уникальная раздвижная крыша.

Для остальных зрителей в городе монтируют уличные экраны. На Невском проспекте точно станет центром притяжения во время каждого матча Евро, во всех городах. На Конюшенной площади снова открывается большая фанзона. Вместимость - строго 5 тысяч человек, посетителей будет считать электронный датчик, 5001 - уже не пустят. Еще несколько фанзон, одна из которых на Дворцовой, откроются позже. Везде будут строго следить, чтобы посетители были в масках. Но хороший футбол в хорошей компании всегда можно посмотреть по старинке, в баре.

Аэропорт "Пулково" готовится встречать первых футбольных фанатов. Службы воздушной гавани сообщают: сегодня ожидается прибытие самолетов из Братиславы, Варшавы, Брюсселя и Хельсинки. Кстати, паспорт болельщика - это прекрасный способ путешествовать без визы, даже во время пандемии.

Гостям города будут помогать многочисленные волонтеры. Все они прошли строгий конкурсный отбор - из 11 тысяч заявок желающих одобрены лишь полторы тысячи. Каждый участник программы сдал ПЦР-тест на КОВИД. Вместе с волонтерами на улицах города уже дежурит туристическая полиция - специальная рота была создана в Санкт-Петербурге еще перед чемпионатом мира. Вежливые и представительные блюстители порядка, к тому же говорящие на иностранных языках, сами стали настоящей достопримечательностью.

Футбольный праздник, которого так долго ждали миллионы людей по всему миру, наконец начинается. Сегодня первый матч, Турция - Италия. Завтра уже три, один из них в Петербурге.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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