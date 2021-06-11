В московских ресторанах проверили соблюдение противоэпидемических мер

В Москве просят соблюдать меры безопасности, носить маски и делать прививку

В связи с ростом заболеваемости в Москве усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Массовые проверки в столичных заведениях прошли накануне. Придерживаться правил безопасности и сделать прививку - лучшие способы сохранить здоровье.

О безопасном расстоянии между столиками в модных ресторанах на Патриарших прудах, кажется, ничего и не слышали. Залы заполнены битком. Яблокам может здесь и есть куда упасть, но сидят все локоть к локтю. Представители ОАТИ вместе с полицией все фиксируют на фотокамеры. Сотрудники ресторанов на все замечания разводят руками.

За вечер с проверкой обошли 20 заведений. Многочисленные нарушения нашли в шести. Главное - несоблюдение дистанции между столами в полтора метра. Теперь безответственным рестораторам придется заплатить серьезный штраф.

"Администрации данных заведений будут приглашены в инспекцию для составления административного протокола по статье 20.6.1 - штраф по которой предусматривается до 300 тысяч рублей. Также в случае причинения вреда человеку штраф предусмотрен до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на 90 суток", - сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

В Москве на планируют вводить локдаун, но просят быть максимально разумными - соблюдать меры безопасности, носить маски и делать прививку. К этим требованиям многие относятся легкомысленно. Только за прошедший день зафиксировано свыше двух тысяч нарушений масочного режима и более 170 нарушений санитарных норм и правил различными организациями.

Активно идет вакцинация в Башкортостане. Там первый компонент уже получили 385 тысяч человек. А работники культуры и спортсмены города Мелеуз попросили медиков приехать к ним в дворец культуры. На уколы решили пойти всем коллективом.

В Европе о возврате к прежней жизни пока и не мечтают. Несмотря на то, что количество заразившихся и госпитализированных, и умерших сокращается, это не повод отменять ограничения, заявили во Всемирной организации здравоохранения. А все потому, что уровень вакцинации в Европе недостаточный для того, чтобы предотвратить повторные вспышки коронавируса.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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