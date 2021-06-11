Что обсудят на саммите G7

В пятницу он стартует в Великобритании

Отношения с Россией, Китаем, Ираном, а также совместная борьба с пандемией - в числе главных тем саммита глав "Группы семи". В пятницу он стартует в Великобритании и впервые за два года проходит в очном формате. Для Джо Байдена встреча станет первым мероприятием подобного уровня на посту президента США. И подготовкой к событию, которого ожидает весь мир - переговорам с Владимиром Путиным.

Маленький курортный городок Карбис Бэй на западном побережье Великобритании к приезду дорогих гостей готов. Меню продумано - разумеется, чисто "английское" с корнуолльскими пирогами, которыми знаменит регион.

Практически все делегации представителей стран "Большой семёрки" добрались до пункта назначения. Небольшая суета объяснима - саммит G7 в очном формате проходит впервые с начала пандемии коронавируса. На повестке у лидеров сразу несколько глобальных тем. Поговорят, в том числе, о том, как выстраивать отношения с Китаем и Россией. Вскользь анонсируется и обсуждение газопровода "Северный поток-2". Инициатор разговора, естественно, Соединённые Штаты.

Ну а пока британская пресса смакует встречу премьер-министра королевства, который председательствует в саммите G7, с президентом США. Она прошла накануне. Джо Байден настолько вдохновился подписанием новой атлантической хартией, что на волне успеха решил прогуляться по побережью. Журналисты отыскали лидера Соединённых Штатов на летней веранде одного из баров.

Борис Джонсон тоже весьма доволен переговорами. О чём в красках поделился с журналистами. "Мы провели отличную беседу! Разговор был долгим, и мы обсудили ряд вопросов. Очень приятно слушать администрацию Джо Байдена и его самого - у нас сходятся точки соприкосновения по многим темам. Безопасность, НАТО, изменения климата. Это как глоток свежего воздуха! Это фантастика!" – сказал он.

Однако как минимум один из перечисленных вопросов смутил рядовых британцев. Борис Джонсон прилетел в Корнуолл на частном самолёте - хотя расстояние от Лондона до Карбис Бэя всего 400 километров. Не совсем экологичное решение для экологичного будущего. Под вопрос поставили и саму атлантическую хартию. Британские журналисты назвали показное дружелюбие двух лидеров "жалкой попыткой соответствовать Черчиллю и Рузвельту". Не самая лестная характеристика. Тем более, накануне предстоящей встречи американского президента с Владимиром Путиным. Напутствие своему "сменщику" успел выразить и экс-лидер США Дональд Трамп.

Встреча Путина и Байдена произойдёт уже в среду в Женеве. Это главная часть европейского турне американского президента. Саммит "Большой семёрки" многие эксперты считают своего рода тренировочным трамплином для нового лидера США.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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