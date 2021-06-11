Минобороны рассекретило документы об освобождении Литвы от фашистов

Потери Красной армии на территории Литвы составили свыше 130 тысяч военнослужащих

"Без срока давности". Министерство обороны рассекретило архивные документы об освобождении Литвы от фашистов. Раздел сайта посвящен сохранению памяти о бойцах Красной армии, погибших в боях на территории республики. Правда, нынешние власти делают все, чтобы подвиг советских солдат был забыт.

Обвалившаяся штукатурка, изуродованные вандалами монументы и полустёртые надписи. Так сегодня выглядит большинство братских могил в Литве. Власти страны попросту запретили любую реконструкцию мест захоронений воинов Красной Армии. Зато совсем рядом красуется другой – ухоженный мемориал, посвященный "жертвам советской оккупации". В попытках сохранить память о тех, кто ценой собственных жизней освобождал Литовскую республику, Министерство обороны обнародовало до сих пор неизвестные свидетельства подвигов.

"Потери Красной армии на территории Литвы составили свыше 130 тысяч военнослужащих. И это неполная цифра относительно тех, кто погиб и был захоронен на территории Литвы, потому что известно о большом количестве военнопленных, которые содержались в концлагерях, расположенных на территории Литвы и были захоронены там же", - сообщила главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева.

Германское командование отлично понимало: потерять Вильнюс - значит открыть "ворота в Пруссию". Удержать Прибалтику нужно было любой ценой. Противник начал фланговые атаки по 10 танков с каждой стороны. Потеряв половину танков, немцы откатились назад. Потом через 20-30 минут последовала одна за другой еще три яростные танковые атаки противника, и каждый раз немцы были вынуждены отходить с большими потерями.

За каждой подобной атакой стояли подвиги советских солдат, чьи наградные листы теперь тоже рассекречены. Беспримерным мужеством отличился, например, сержант Григорий Горбунов, который принимал участие в освобождении Вильнюса. В самый разгар боя он лично водрузил на крышу одного из домов красный флаг. И на протяжении недель ещё продолжал гнать немцев с литовской земли.

Взвод старшего сержанта Горбунова уничтожил более 300 немцев, взял в плен 117 немецких солдат и офицеров, подбил 4 самоходных орудия, 9 автомашин, 3 мотоцикла, захватил 4 рации.

А ниже подпись, сделанная уже от руки: погиб 28 июля 1944 года. Каунас, Шауляй, Клайпеда – ожесточенные бои на территории Литвы продолжались вплоть до января 1945-го года. Не только на земле, но и в воздухе: особую роль в наступательных операциях играла штурмовая авиация. Причём, одна из эскадрилий "Советская Литва" была полностью создана на средства, собранные литовцами. Однако сегодня этот факт в стране предпочитают не вспоминать, старательно вычеркивая из истории имена собственных героев.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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