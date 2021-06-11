Геоглиф с надписью "Россия" высаживают в Подмосковье

Надпись будет видно из космоса

В преддверии Дня России движение школьников проводит массовые патриотические мероприятия в разных регионах страны, сообщает "ТВ Центр".

В Московской области высаживают три тысячи берёз, составляя из них огромный геоглиф, то есть рисунок на земле, в виде слова "Россия". А вокруг - контур, который напоминает очертания страны.

Надпись будет видно даже из космоса. Ну и, конечно, её смогут хорошо рассмотреть пассажиры рейсов аэропорта "Домодедово".

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