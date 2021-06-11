Как в Крыму добывают "розовое золото"

Раньше полуостров был лидером эфирномасличной отрасли

В Крыму начался сезон цветения эфирномасленичной розы. Там, на крупнейшей в России плантации, выращивают особые сорта, которые идеально раскрываются в местном климате. Специальный уход за посадками, технология сбора урожая и условия хранения бутонов позволяют добыть так называемое "розовое золото".

Движения резкие, но аккуратные. Распустившиеся бутоны настолько нежные, что того и гляди, рассыпятся на лепестки. Работать здесь начинают с первыми лучами солнца и заканчивают уже в 11 часов. В это время концентрация эфирного масла у цветов максимальная.

Сбор розы так же сложен, как сбор хлопка. Один бутон в среднем весит от 3 до 5 граммов. Чтобы набрать мешок, придется поработать примерно час. Получится порядка 13 килограммов. Опытные работники успевают сдать до четырех мешков за смену. Работа кропотливая, но все-таки приятная.

Это одна из старейших плантаций на территории полуострова и самая большая в России. На 30 гектарах - сорта, выведенные Никитским Ботаническим садом специально для Крыма – радуга и лань.

"Эти сорта более насыщены эфирными маслами и востребованы переработчиками, в том числе на нашем заводе. И они в наших условиях крымских лучше себя чувствуют и возделываются", - рассказал замдиректора агрофирмы Илья Максимов.

В советские годы Крым был лидером эфирномасличной отрасли не только в стране – в мире. Площадь посадок достигала 2000 гектаров. Продукцию ежегодно поставляли во Францию.

"Масло розы – то что сейчас кажется совершенно невероятным, обычного эфирного было больше тонны, а абсолютного – это полторы тонны. Это невероятно. Сейчас масло не производится ни эфирное, ни абсолютное", - рассказал директор агрофирмы Алексей Мишин.

В 90-е годы большинство предприятий разорилось, а на месте цветущих садов появились дачи и коттеджи. Сейчас отрасль постепенно восстанавливается. Из 4 тонн лепестков – 4 тонны душистой воды. И всего один килограмм розового масла. Именно поэтому его называют золотым.

На полуострове производство масла пока не возобновили, используют старые запасы. При этом "розовое золото" в различном виде добавляют практически во все виды местной косметики и ценят его за молодильный эффект.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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