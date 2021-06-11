Переболевших коронавирусом предупредили о проблемах со слухом

Симптом поддается лечению

Переболевшие коронавирусом пациенты могут некоторое время иметь проблемы со слухом. Симптом встречается в 18-23% случаев и поддается лечению, сообщила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, при COVID-19 встречается, в среднем у 18-23% пациентов. Симптом этот обратимый и неспецифический", - заявила Пшеничная.

В некоторых случаях после COVID-19, по словам медика, отмечается острая нейросенсорная потеря слуха. Врачи пока не могут определить точную причину этого заболевания. Считается, что это последствия заражения вирусом – в том числе и COVID-19.

Однако в большинстве случаев у переболевших коронавирусом заложенность ушей наблюдается в течение нескольких недель после выздоровления. Пшеничная подчеркнула в интервью РИА Новости, что это поддается лечению.

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