Эвакуированные из сектора Газа россияне прибыли в Москву

Более ста пассажиров доставили двумя рейсами МЧС

Два спецрейса МЧС прибыли из Каира в Москву утром 11 июня. На борту – более 100 граждан России, Казахстана и Украины, эвакуированные из Палестины.

Как сообщает ТАСС, два борта МЧС - Ил-76 и Ан-148 – сели в московском аэропорту Домодедово. Накануне они вылетали в столицу Египта, где их прибытия ожидали 112 человек. Граждане России и стран СНГ решили добровольно покинуть сектор Газа. В регионе продолжается вооруженный конфликт Израиля и Палестины.

В конце мая самолет МЧС уже вывез из сектора Газа 64 российских гражданина. Распоряжение об эвакуации граждан России и стран СНГ из Палестины президент Владимир Путин подписал 20 мая.

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