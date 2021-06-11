ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эвакуированные из сектора Газа россияне прибыли в Москву

09:47
  • пятница
  • 11 июня 2021

Более ста пассажиров доставили двумя рейсами МЧС

Два спецрейса МЧС прибыли из Каира в Москву утром 11 июня. На борту – более 100 граждан России, Казахстана и Украины, эвакуированные из Палестины.
Палестина объявила о выходе из всех соглашений с США и Израилем

Как сообщает ТАСС, два борта МЧС - Ил-76 и Ан-148 – сели в московском аэропорту Домодедово. Накануне они вылетали в столицу Египта, где их прибытия ожидали 112 человек. Граждане России и стран СНГ решили добровольно покинуть сектор Газа. В регионе продолжается вооруженный конфликт Израиля и Палестины.

В конце мая самолет МЧС уже вывез из сектора Газа 64 российских гражданина. Распоряжение об эвакуации граждан России и стран СНГ из Палестины президент Владимир Путин подписал 20 мая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Спецборт МЧС России доставил россиян из сектора Газа в Москву
Спецборт МЧС России доставил россиян из сектора Газа в Москву
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.