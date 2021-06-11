Врач развеяла распространенное заблуждение о нормальной температуре тела

36,6 - не всегда норма

Отоларинголог Анна Колесникова заявила, что привычная температура тела в 36,6 градусов уже давно не считается абсолютной нормой. По ее словам, нормальной можно считать температуру как выше, так и ниже.

Колесникова отметила, что границы температурной нормы расширились, и теперь нормальной может считаться температура в диапазоне от 35,5 до 37,5 градусов по Цельсию.

Врач объяснила, что после еды, эмоциональных и физических нагрузок, в теплое время года и даже ближе к вечеру температура может немного повышаться.

"Нужно понимать, что температура в течение дня можно изменяться до 0,6 градуса с минимальными значениями во сне и рано утром. Пик отмечается в 16 и 18 часов", - подчеркнула отоларинголог.

Она добавила, что правильнее всего измерять температуру в подмышечных впадинах, во рту, через наружный слуховой проход, лоб или используя ректальные приемы, передает "Пятый канал".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram