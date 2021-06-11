В Роскачестве развеяли популярные мифы о грузинских винах

Принято считать, что Грузия - страна красного полусладкого вина

Грузия находится на третьем месте среди крупнейших поставщиков вина в Россию. О том, какие мифы существуют вокруг грузинских вин и как обстоят дела на самом деле, рассказали в Роскачестве.

В России более 85% грузинских вин – красные, а потому принято считать, что именно красное вино, изготовленное из сорта винограда саперави, является в Грузии самым популярным. Но на деле главным сортом грузинского виноградника является белый ркацители. Такое вино получается менее насыщенным и пьется легче, чем саперави.

Вопреки распространенному мнению, грузинское вино делается не только из винограда, выращенного на территории страны. Согласно данным Национального агентства винограда и вина Республики Молдова, за один лишь прошлый год в Грузию было экспортировано 17,8 миллиона литров виноматериала.

Также в Роскачестве рекомендовали ценителям обратить внимание на сухие грузинские вина. А вот напитков с этикеткой не на грузинском языке в ведомстве посоветовали остерегаться.

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