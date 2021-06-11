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Выросло число погибших в ДТП с автобусом на Урале

10:18
  • пятница
  • 11 июня 2021

Задержаны три человека

Следственный комитет возбудил еще одно дело после ДТП с автобусом в Свердловской области - по факту ненадлежащего ремонта транспорта и его выпуска в эксплуатацию.
Появилось видео с места смертельного ДТП в Лесном

Ранее были заведены дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

На данный момент по уголовным делам задержаны трое подозреваемых: 56-летний водитель автобуса, 61-летний механик и 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого находился автобус.

ДТП произошло 10 июня в закрытом городе Лесной. У автобуса ПАЗ отказали тормоза. Транспортное средство пробило ворота промышленного предприятия и врезалось в пешеходов. Семь человек погибли, 14 пострадали, уточнили в министерстве здравоохранения региона. 11 июня в больнице скончался один из пострадавших в аварии пешеходов.

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