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Семьям с детьми предоставили льготы на путешествия в поездах

10:27
  • пятница
  • 11 июня 2021

Постановление подписал Михаил Мишустин

Российские семьи с детьми смогут пользоваться льготными тарифами на поездки в поездах дальнего следования. Ограничений по маршрутам нет – льготы действительны для путешествий в любом направлении и на поездах всех категорий.
Мишустин рассказал о реализации программы детского кешбэка

"Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство", - сообщила пресс-служба правительства.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На реализацию такой меры поддержки в 2021 году потребуется более 1,3 миллиарда рублей. В сообщении поясняется, что тариф будет рассчитываться по специальной формуле - как разница между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с детьми до 18 лет.

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