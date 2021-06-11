Стали известны финалисты конкурса для изобретателей "Новатор Москвы"

Между участниками высокая конкуренция

36 технологичных проектов прошли в финал конкурса для изобретателей "Новатор Москвы".

Всего было подано 740 заявок - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, говорится в материале, размещенном на сайте мэра и правительства столицы.

Номинантам необходимо презентовать свои проекты инвесторам, доказать их актуальность и научную новизну. По итогам конкурса победителями станут 18 проектов в трех номинациях – "Лидеры инноваций", "Проект будущего" и "Меняющие реальность". Презентация пройдет 15 июня. Лауреаты конкурса получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Общий размер призового фонда составляет более 20,7 миллиона рублей.

"Конкуренция между участниками очень высока, как и уровень представленных ими проектов. Для нас важно, что разработки конкурсантов предлагают конкретные решения для улучшения качества жизни, трансформации городской среды", - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На получение премии претендуют целый список инновационных проектов. Например, система нейроуправления бионическим протезом, препарат для лечения ишемических сердечно-сосудистых заболеваний, комплекс для спасения маломобильных людей с высоты при пожаре, спасательная капсула для экстренной эвакуации людей с высоток, технология круглогодичного выращивания агрокультур в городских условиях и другие разработки.

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