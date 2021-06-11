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Названы регионы с самым большим неравенством доходов среди населения

10:56
  • пятница
  • 11 июня 2021

Москва оказалась лишь на третьем месте

Аналитики выяснили, в каких регионах России неравенство доходов между бедными и богатыми жителями наиболее велико. Лидерами оказались Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
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В ЯНАО богатые жители в среднем зарабатывают в 10,2 раза больше, чем их бедные земляки - 215,9 тысячи против 21,2 тысячи рублей. Следом идет Ненецкий автономный округ – там разница составила 9,4 раза - 201 тысяча против 21,3 тысячи рублей.

Замыкает тройку лидеров российская столица. В Москве разница в доходах составила 8,7 раза - 177,3 тысячи против 20,3 тысячи рублей, передают "Известия".

В антирейтинг также вошли Чукотский автономный округ (8,5 раза), Сахалинская область (8,3 раза), Адыгея (8,2 раза), Санкт-Петербург (8,1 раза), Краснодарский край (8 раз), Свердловская область (7,9 раза) и Якутия (7,9 раза).

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