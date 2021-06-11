Степаненко после развода досталась 500-метровая квартира

Раздел имущества длился три года

Хамовнический суд Москвы разделил имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко спустя три года после развода.

Заседание проходило 10 июня. Все совместно нажитое имущество разделили поровну. Как стало известно РИА Новости, Степаненко досталась квартира в 1-м Зачатьевском переулке площадью 512 квадратных метров. Аналогичные квартиры в том районе, согласно информации ЦИАН, стоят от 400 миллионов рублей.

Ранее Петросян несколько часов подряд рассказывал суду о дорогих сердцу вещах – коллекции картин, антиквариате и книгах.

Степаненко и Петросян развелись в 2018 году, они прожили вместе более 30 лет. Затем 75-летний юморист женился на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Весной 2020 года у пары родился сын.

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