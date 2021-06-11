Самокаты вернули на улицы Петербурга

Сервисы аренды работают по новым правилам

Электросамокаты снова появились на улицах Санкт-Петербурга – сервисам аренды позволили возобновить деятельность. Работать они теперь будут по новы правилам, согласованным с правительством города.

"Мы уже расставляем самокаты обратно… Конечно, мы за то, чтобы на улицах города было безопасно для всех. Мы не хотим видеть в новостях травмы, драки и ДТП с участием электросамокатов", - сообщил сервис аренды Molnia в своем аккаунте в Instagram.

По новым правилам в большом потоке людей скорость ограничена 10 километрами в час. С 12 июля планку поднимут до 15 км\ч в центре города, в остальных районах – до 20 км\ч.

Кроме того, в ближайший месяц закрыты для самокатов Невский проспект, Большая Конюшенная улица, Большая и Малая морская улицы, Сенатская и Дворцовая площади. Запрещено катание на Дворцовой и Английской набережных, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram