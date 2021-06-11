Над Швейцарией ограничили полеты в связи с саммитом Путин-Байден

Запрет снимут 17 июня

Часть воздушного пространства Швейцарии будет закрыто для полетов в связи с предстоящим саммитом президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарское правительство, с 15 по 17 июня будет ограничено использование воздушного пространства над площадью Наций в Женеве.

"Это не касается коммерческих рейсов в/из международного аэропорта Женевы", - уточнили власти.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Президенты России и США собираются обсудить стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19, урегулирование региональных конфликтов и российско-американские отношения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram