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Над Швейцарией ограничили полеты в связи с саммитом Путин-Байден

11:28
  • пятница
  • 11 июня 2021

Запрет снимут 17 июня

Часть воздушного пространства Швейцарии будет закрыто для полетов в связи с предстоящим саммитом президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарское правительство, с 15 по 17 июня будет ограничено использование воздушного пространства над площадью Наций в Женеве.

"Это не касается коммерческих рейсов в/из международного аэропорта Женевы", - уточнили власти.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве.  Президенты России и США собираются обсудить стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19, урегулирование региональных конфликтов и российско-американские отношения.

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