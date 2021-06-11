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В Роспотребнадзоре рассказали о редком постковидном симптоме

12:20
  • пятница
  • 11 июня 2021

У некоторых переболевших коронавирусом пропадает чувствительность в конечностях

Переболевшие коронавирусной инфекцией пациенты жалуются на различные постсимптомы, начиная с постоянной усталости и заканчивая ухудшением слуха и зрения. Некоторые же замечают онемение конечностей и снижение чувствительности, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Переболевших коронавирусом предупредили о проблемах со слухом

Она отметила, что с подобными проблемами сталкиваются менее 8% переболевших, передает РИА Новости.

По словам Пшеничной, такой постковидный симптом может объясняться снижением питания нервных волокон в острый период болезни. Также возможно, что на состояние здоровья дополнительно повлияли сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет.

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