В России за сутки выявлено 12505 новых случаев COVID-19

Это максимальный показатель с 22 февраля

В России за минувшие сутки подтвердилось 12505 новых случаев заражения COVID-19. В оперативном штабе по борьбе с распространение коронавируса отметили, что это максимальный показатель с 22 февраля.

За все время пандемии, по данным оперштаба, в стране зарегистрировано 5 180 454 инфицированных. Прирост новых случаев в относительном выражении составил 0,24%.

Вылечились после коронавируса за последние 24 часа 10 188 пациентов. Всего выздоровели 4 782 183 человека – это, по подсчетам оперштаба, 92,3% от общего числа заразившихся.

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