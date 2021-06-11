Правозащитница Разворотнева рассказала москвичам о своих инициативах в поддержку пенсионеров

Старшее поколение нуждается в заботе

На улицах Москвы провели очный опрос жителей столицы о том, какие меры поддержки для пенсионеров и инвалидов они считают наиболее важными.

Анкетирование провел АНО "Центр защиты прав москвичей", которым руководит член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева. Активистка выступает за бесплатные парковки для пенсионеров и инвалидов, отменить требование регулярного подтверждения необратимой инвалидности. Также Развротнева считает, что преступления против пенсионеров нужно сделать отягчающим обстоятельством.

"Тема поддержки пожилых людей и инвалидов волнует многих. Возраст, состояние здоровья - все это сказывается на качестве жизни пожилых граждан, поэтому к ним нужен особый подход", - сказал житель столицы Данил Рудницкий.

Анкетирование на улицах проходило в течение пяти дней и завершилось 10 июня. Сбор данных продлится до 12 июня по телефону и в электронном формате.

Желающие поддержать инициативы могут позвонить в общественную приемную АНО "Центр защиты прав москвичей" по телефону: (8 800 500 95 58) или написать на электронную почту (c-pravmos@yandex.ru). После подведения итогов опроса Разворотнева и АНО "Центр защиты прав москвичей" будут добиваться реализации предложений.

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