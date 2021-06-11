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Сенатор допустил начало "третьей волны" коронавируса в России

12:20
  • пятница
  • 11 июня 2021

Люди мало информированы насчет вакцинации

В России существует вероятность начала "третьей волны" COVID-19, уверен заслуженный врач, сенатор Владимир Круглый. Он призвал распространять информацию о российских вакцинах среди населения.

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Круглый считает, что нынешний всплеск заболеваемости в стране может стать началом "третьей волны". Он отметил, что прирост числа заболевших фиксируется не во всех регионах, в основном в крупных городах, передает РИА Новости.

По словам сенатора, в настоящее время сложно строить прогнозы относительно дальнейшего развития событий. Следует учитывать, что "прививочную кампанию не удается сделать более активной, хотя мотивация для граждан сохраняется, количества вакцин и прививочных пунктов достаточно".

Законодатель заявил, что более активное информирование россиян о пользе, безопасности и эффективности отечественных вакцин от коронавируса позволит сдвинуть дело с мертвой точки. "Мало сведений о вакцинах. Если о "Спутник V" информация представлена, то по "КовиВак" сведений мало", - добавил Круглый.

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