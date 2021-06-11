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ВСУ сконцентрировали танки на железнодорожной станции в Донбассе

12:07
  • пятница
  • 11 июня 2021

Данные подтверждаются миссией ОБСЕ

Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала скопление танков ВСУ на железнодорожной станции в подконтрольном Киеву городе Рубежное в Донбассе. Данны подтверждают эксперты миссии ОБСЕ, заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
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"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель ЛНР. По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, на в населенном пункте Рубежное находятся 17 танков Т-72Б ВС Украины.

Кроме того, как сообщалось ранее, Киев отправил в Рубежное  12 танков Т-64. Также на станции размещаются самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и 12 самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" калибром 152 миллиметра.

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