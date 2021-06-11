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На что обратить внимание при выборе клубники

12:34
  • пятница
  • 11 июня 2021

Полезные рекомендации от специалистов

Подмосковный Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору вкусной клубники.
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В первую очередь нужно обратить внимание на цвет: спелая клубника должна быть ярко-красного цвета. Темно-красный цвет говорит о том, что ягода начала портится. Белый кончик указывает на то, что клубника не дозрела и будит кислить.

Хвостик и листики должны быть зеленые и крепкие. Пожухлая зелень указывает на то, что клубнику собрали давно, передает РИА Новости. Также не стоит покупать клубнику без листиков.

"Листики выдавали возраст, и продавцы от них избавились - по другой причине отрывать хвостики у каждой ягодки не имеет смысла", - объяснили в Роспотребнадзоре.

Спелая клубника – всегда ароматная. Размер ягоды указывает на сорт, а не на способ выращивания. Стать огромной ей не помогут никакие нитраты.

Специалисты рекомендуют покупать отечественную клубнику, поскольку в России действуют строгие запреты на вредные удобрения, в то время как эти препараты используются при выращивании китайской, турецкой и итальянской клубники. Ягоду лучше приобретать в магазинах, на рынках и ярмарках, где обеспечен необходимый контроль за качеством и безопасностью продукции.

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