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В Москве проверили восстановление Свибловских прудов

14:48
  • пятница
  • 11 июня 2021

Что выявила инспекция Минприроды?

Ход восстановления Свибловских прудов в Москве проинспектировали в пятницу участники общественного движения. Тревогу жителей района вызвало неожиданное исчезновение рыбы. Этот факт подтвердила инспекция Минприроды.

Ещё в мае над водоёмами кружили чайки. Внезапное изменение экосистемы связывают с работами по реконструкции парка. По словам волонтёров, контролю за тем, что происходит, сейчас препятствуют подрядчики. А значит, речь может идти о нарушении технологии.

"Как только речь зашла о том, что на дне пруда обнаружены ключи и эти ключи могут быть забетонированы, вдруг неожиданно дружба с конторой, которая производит работы, стала какой-то холодноватой. И двери от нас закрылись, посмотреть на то, что происходит в яме, мы не можем", - заявил руководитель общественной организации "Движение Баженова" Тимофей Баженов.

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