В Лужниках стартовал открытый турнир по футболу на Кубок Госдумы

Участие принимают шесть команд

В пятницу в Москве на стадионе "Лужники" стартовал открытый турнир по футболу на "Кубок Государственной Думы". Об этом сообщает "ТВ Центр".

На поле вышли 6 команд, представляющих различные органы власти. В частности, сборная Правительства, Федерального собрания и Администрации президента.

Главная цель - приобщить как можно больше граждан к активному и здоровому образу жизни. Мероприятие организовал Комитет по физической культуре нижней палаты парламента совместно со столичным Департаментом спорта.

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