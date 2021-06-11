В Лужниках стартовал открытый турнир по футболу на Кубок Госдумы

Участие принимают шесть команд
В пятницу в Москве на стадионе "Лужники" стартовал открытый турнир по футболу на "Кубок Государственной Думы". Об этом сообщает "ТВ Центр".
На поле вышли 6 команд, представляющих различные органы власти. В частности, сборная Правительства, Федерального собрания и Администрации президента.
Главная цель - приобщить как можно больше граждан к активному и здоровому образу жизни. Мероприятие организовал Комитет по физической культуре нижней палаты парламента совместно со столичным Департаментом спорта.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram