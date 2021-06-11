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В Красногорске начали строить детскую областную больницу

15:12
  • пятница
  • 11 июня 2021

Медучреждение оснастят самым современным оборудованием

В Красногорске началось строительство детской областной больницы. Проект, который поддержал президент. На месте будущей клиники заложили первый камень, сообщает "ТВ Центр".

В Подмосковье это будет единственная детская клиника, где медицинскую помощь смогут оказывать почти по 30 профилям, включая кардиологию, нейрохирургию, пульмонологию, травматологию.

Больницу оснастят современным оборудованием, в том числе системами 3D-навигации для сложных хирургических операций. Для экстренных случаев, когда на счету каждая минута, на крыше построят вертолётную площадку.

"Я думаю, что, в первую очередь, это событие, которое важно для жителей Московской области, конечно, прилегающих областей. Это будет огромное учреждение, которое будет состоять из 28 отделений и предоставлять в год помощь 14,5 тысячам пациентов", - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Закладка камня на месте строительства детской областной больницы в Красногорске
Проект детской областной больницы в Красногорске
Проект детской областной больницы в Красногорске
Проект детской областной больницы в Красногорске
Проект детской областной больницы в Красногорске
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