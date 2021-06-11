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В Лужниках открывается фан-зона Евро-2020

15:16
  • пятница
  • 11 июня 2021

Вход бесплатный

В Лужниках в пятницу открывается фан-зона Евро-2020, отложенного на год из-за пандемии. Вход туда бесплатный, все матчи будут транслироваться на больших экранах, передает "ТВ Центр".

Для гостей предусмотрены палатки с едой, магазины атрибутики, площадка для отдыха и даже сцена для выступления музыкантов. На территории маски и перчатки обязательны, будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические нормы. Поэтому вход хоть и бесплатный, но не свободный. Нужно заранее зарегистрироваться на специальном сайте и получить там QR-код.

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