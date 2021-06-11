Спектакль с Бузовой и гравюры Дюрера: афиша на выходные в Москве

Где можно с пользой провести время?

Дюрер, фон Вебер и Бузова! В эти выходные - театральные премьеры, популярные выставки, а ещё архитектура, оживающая на глазах, и звезда соцсетей, спасающая Отца народов от верной смерти - в общем, будет насыщенно.

В театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в пятницу вечером - опера "Вольный стрелок". Та самая известная миру уже два века. Правда, узнать её сложно - главные герои в юбилейной постановке занимаются разработкой компьютерных игр. Метафора понятная: вся наша жизнь сейчас онлайн.

МХАТ имени Горького в пятницу выпускает на подмостки тяжёлую артиллерию. Дебют скандально известной Ольги Бузовой затмил в многочисленных обсуждениях и основной актёрский состав, и постановочную часть, и даже тему спектакля – "Чудесный грузин". Зато миллионы подписчиков певицы ждут-не дождутся увидеть, как её героиня – певица кабаре – спасёт вождя народов от неминуемой гибели. Да еще и споёт при этом.

Учитывая непривычно скромный для Бузовой гонорар – всего полмиллиона рублей - она это делает исключительно из любви к искусству. Интересно, сколько продержится новый спектакль, учитывая насыщенный график приглашённой звезды?

Насладиться вечным искусством, проверенным не годами – веками, можно – в Историческом музее. 120 подлинных гравюр Альбрехта Дюрера останутся в Москве до конца лета. Выставка в Историческом музее бьёт рекорды посещаемости. Министерство культуры Италии на просьбу о её продлении ответило согласием, подарив всем желающим еще два месяца общения с шедеврами эпохи Возрождения. А на Крымском Валу только начинается диалог с еще одним – выдающимся автором.

Третьяковская галерея представляет "Живую линию" Вячеслава Колейчука. Его называют пионером кинетического искусства и волшебником от архитектуры. Та же "Живая линия" - просто кусок проволоки с моторчиком. А ощущение нереальное: будто она дышит и меняется на глазах.

Сделать что-то доброе и полезное - пусть не на века, а на одно лето - можно и самостоятельно. В Парке Горького разбивают не только общественный, но и впервые бесплатный огород. Любой желающий может в самом сердце столицы, недалеко от Кремля, выбрать для себя грядку подходящего размера и засеять её всем, чем пожелает.

С собой ничего приносить не нужно - рассаду, семена и инвентарь выдадут здесь же. Достаточно зарегистрироваться на сайте Парка Горького, прийти и посадить - рукколу, редиску или кабачки. Правда, полакомиться урожаем вряд ли удастся.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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