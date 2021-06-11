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В Московском зоопарке родились птенцы редкого лебедя

15:24
  • пятница
  • 11 июня 2021

В неволе черношейных лебедей содержать крайне сложно

В Московском зоопарке в семье редких черношейных лебедей родились пятеро птенцов. Правда, пока они мало похожи на своих ярких родителей, передает "ТВ Центр".
Сурикаты вышли в уличный вольер Московского зоопарка

Пух у птенцов ещё тонкий, промокает быстро, поэтому, как только они родились, сразу сели на спину родителей - причём буквально. Те души не чают в отпрысках и с удовольствием катают их на себе по пруду. А вот черные шеи и белое оперение, как у взрослых, у детёнышей появятся на втором году жизни.

Кстати, черношейные лебеди вовсе не гибрид белых и чёрных особей, а вполне самостоятельный вид, обитающий в Южной Америке. В неволе их содержать крайне сложно, вырастить птенцов вообще подвиг: они питаются только в присутствии родителей, поэтому в инкубатор их не помещают. И то, что у этой пары появилось потомство, да ещё здоровое и активное, особая заслуга и гордость Московского зоопарка.

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