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Попова убедилась в готовности стадиона в Петербурге к Евро-2020

12:49
  • пятница
  • 11 июня 2021

Глава Роспотребнадзора лично осмотрела арену

Глава Роспотребнадзора лично осмотрела стадион на Крестовском острое в Санкт-Петербурге. Анна Попова убедилась, что все необходимые меры безопасности приняты и арена готова к матчам чемпионата Европы по футболу.
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"Стадион готов, вчера Анна Юрьевна Попова посетила лично стадион. Готовы также и фан-зоны, готовы все тренировочные площадки, все, что связано с логистикой, въездом и доступом на стадион. Все вопросы находятся под контролем, мы не видим рисков", - сообщил журналистам министр спорта Олег Матыцин.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей примет Санкт-Петербург. Здесь 12 июня пройдет первая игра сборной России, которая встретится с бельгийскими футболистами. Польша сыграет со Словакией 14 июня, Россия с Финляндией 16-го, Швеция со Словакией 18-го, Финляндия с Бельгией 21 июня, Швеция с Польшей – 23-го. А 2 июля на петербургской арене пройдет четвертьфинальный матч, напоминает ТАСС.

Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский призвал болельщиков строго соблюдать все правила, введенные из-за коронавируса. Он напомнил, что принятые меры безопасности не освобождают болельщиков на стадионе и фан-зонах от необходимости носить маски.

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