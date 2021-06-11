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Диетолог перечислил самые опасные симптомы дефицита витамина D

13:10
  • пятница
  • 11 июня 2021

При остром дефиците витамина у детей может начаться рахит

Дефицит витамина D может привести к изменениям в организме, которые способны повлиять на работу мозга, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он объяснил, как убедиться, хватает ли человеку этого полезного вещества.

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Из-за нехватки витамина D могут произойти нарушения психоневрологического характера и сбой в системе опорно-двигательного аппарата. На такие нарушения указывают депрессия, головные боли, боль в костях и мышечная слабость, частые падения, а также снижение когнитивных функций.

При этом Гинзбург отметил, что более явных признаков, указывающих на дефицит витамина D, не существует, а вышеперечисленные симптомы сигнализируют о запущенной стадии заболевания.

"Явных внешних признаков, кроме рахита у детей, нет. А рахит — это глубоко запущенный дефицит витамина D", - подчеркнул врач. У взрослых дефицит витамина D может проявляться быстрым остеопорозом.

По словам Гинзбурга, при подозрении на дефицит витамина D надежнее всего будет сдать кровь на анализ. Исследование покажет, какое конкретно количество этого элемента содержится в организме, передает Nation News.

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