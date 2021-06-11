Ирина Белых: Противостоять попыткам украсть Победу над фашизмом у нашего народа необходимо комплексными мерами

Депутат прокомментировала принятые поправки о запрете отрицать решающую роль советского народа в Победе над фашизмом

Депутат Госдумы Ирина Белых заявила, что принятые поправки в закон о запрете отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне поставят "законодательный заслон" попыткам фальсифицировать историю. Ранее соответствующие поправки были приняты Госдумой в третьем чтении.

"Мне, как гражданину своей страны и патриоту, даже не хочется думать о том, что кто-то может ставить под сомнение роль нашей страны в Победе над фашизмом и ту огромную цену, которую она за это заплатила. Однако сегодня такие лживые и псевдонаучные заявления все-таки имеют место. Мы, законодатели, неоднократно заявляли о целенаправленных попытках фальсифицировать историю, а говоря простым языком, просто украсть Победу у нашего народа. Считаю, что противостоять этим гнусным попыткам необходимо комплексными мерами. И принятые нами поправки поставят законодательный заслон таким попыткам", - уверена депутат.

По словам парламентария, есть эксперты, которые намеренно замалчивают правду об освобождении Освенцима. Также встречаются и те, кто намеренно пытается объяснить действия предателей и коллаборационистов, чьи преступления были осуждены Нюрнбергским трибуналом.

Согласно новым поправкам, запрещено публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом. Одновременно запрещается любое отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии. Изменения внесены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

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