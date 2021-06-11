ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ирина Белых: Противостоять попыткам украсть Победу над фашизмом у нашего народа необходимо комплексными мерами

13:27
  • пятница
  • 11 июня 2021

Депутат прокомментировала принятые поправки о запрете отрицать решающую роль советского народа в Победе над фашизмом

Депутат Госдумы Ирина Белых заявила, что принятые поправки в закон о запрете отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне поставят "законодательный заслон" попыткам фальсифицировать историю. Ранее соответствующие поправки были приняты Госдумой в третьем чтении.
Опубликованы секретные документы об освобождении Латвии в 1944 году

"Мне, как гражданину своей страны и патриоту, даже не хочется думать о том, что кто-то может ставить под сомнение роль нашей страны в Победе над фашизмом и ту огромную цену, которую она за это заплатила. Однако сегодня такие лживые и псевдонаучные заявления все-таки имеют место. Мы, законодатели, неоднократно заявляли о целенаправленных попытках фальсифицировать историю, а говоря простым языком, просто украсть Победу у нашего народа. Считаю, что противостоять этим гнусным попыткам необходимо комплексными мерами. И принятые нами поправки поставят законодательный заслон таким попыткам", - уверена депутат.

По словам парламентария, есть эксперты, которые намеренно замалчивают правду об освобождении Освенцима. Также встречаются и те, кто намеренно пытается объяснить действия предателей и коллаборационистов, чьи преступления были осуждены Нюрнбергским трибуналом.

Согласно новым поправкам, запрещено публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом. Одновременно запрещается любое отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии. Изменения внесены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Участники акции "Бессмертный полк"
Участники акции "Бессмертный полк"
Ирина Белых
Ирина Белых
Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.