Доктор Румянцев призывает увеличить зарплаты врачей

Минимальный базовый оклад - не менее 4 МРОТ

Врачей нужно приравнять к статусу военнослужащих и дать им аналогичные льготы, в том числе назначение пенсии по выслуге лет.

С такой инициативой выступил президент Центра имени Рогачева Александр Румянцев. Он отметил, что оплату труда медика нужно существенно увеличить. В частности, базовый оклад начинающих медиков должен составлять не менее 4 МРОТ. Младший медицинский персонал нужно вернуть в категорию медицинских работников и выплачивать им зарплату не менее 1,5 МРОТ. При этом зарплата врача не должна зависеть от региона. Все выплаты должны производиться по единым федеральным требованиям.

"Давая клятву Гиппократа, врачи по сути принимают присягу. У медиков ненормированный рабочий день, для них героизм - это повседневная работа. И эта работа должна оплачиваться высоко", - отметил Румянцев.

Повышение зарплат возможно при увеличении финансирования сферы здравоохранения вдвое, отметил Румянцев. Эта инициатива поможет восстановить кадровый потенциал во здравоохранении.

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