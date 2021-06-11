Путин подписал закон о преступлениях на борту воздушных судов

Нарушитель подпадет под юрисдикцию страны посадки самолета

Россия присоединилась к дополнительному протоколу к конвенции о преступлениях, совершаемых на борту воздушных судов. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.

В соответствии с протоколом, государство, на территории которого сел самолет, правомочно осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений на борту гражданского воздушного судна. Кроме того, авиаперевозчики, независимо от места регистрации самолета, получают право применять к пассажирам нормы своего национального законодательства.

В пояснительной записке к документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, отмечается, что новые правила действуют, в том числе, и в отношении авиадебоширов. В то же время, протокол не подразумевает обязанности какого-либо государства безоговорочно уступать юрисдикцию в отношении своего гражданина другой стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram