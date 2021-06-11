Акциониста Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади

Он находится в отделении

Московская полиция задержала скандального акциониста Павла Крисевича, который пытался выстрелить в себя на Красной пощади.

Его доставили в ОВД "Китай-город", передает РИА Новости. На данный момент Крисевич находится в статусе задержанного. Какую статью ему вменяют, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что Крисевич открыл стрельбу из охолощенного пистолета Макарова Р411 на Красной площади, сообщил адвокат задержанного Мансур Гильманов. Он несколько раз выстрелил в воздух, а потом – себе в голову.

Крисевич уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. В ноябре активист в образе Христа устроил пожар перед зданием ФСБ на Лубянке.

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