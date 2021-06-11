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Элджея могут лишить водительских прав

13:51
  • пятница
  • 11 июня 2021

Мужа Ивлеевой подозревают в управлении автомобилем в нетрезвом виде

Мужа телеведущей Анастасии Ивлеевой Алексея Узенюка, известного как рэпер Элджей, могут лишить водительских прав. Дело музыканта рассмотрят в Мировом суде Москвы.
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Ранее сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Узенюка, за рулем которого находился сам рэпер. Стражи порядка заподозрили, что артист находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили ему пройти медосвидетельствование, но Элджей отказался.

"Судебный участок мирового судьи номер 160 зарегистрировал дело о привлечении Узенюка А.К. к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ", - сообщили в суде. Дело будет рассмотрено в среду, 23 июня, передает РИА Новости.

Статья 12.26 КоАП "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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