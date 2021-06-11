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Тысячи жителей Чехии заразились коронавирусом после первой прививки

13:43
  • пятница
  • 11 июня 2021

У большинства заболевание протекает без симптомов

Более 20 тысяч жителей Чехии, получившие первую дозу вакцины от COVID-19, заразились коронавирусом. Как сообщил Институт медицинской информации и статистики, у большинства заболевание протекает без симптомов, опасности для окружающих не представляет.
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Медикиобъясняют, что гарантию от заражения коронавирусом дает только полный цикл вакцинации двумя дозами препарата. На сегодняшний день из десятимиллионного населения страны прививки получили 4 335 379 граждан. А полный цикл вакцинации прошли 1 905 150 человек.

Вакцинация от коронавируса в Чехии началась 27 декабря 2020 года. Прививают граждан вакцинами производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско- шведской компании AstraZeneca ("Астразенека"), передает ТАСС.

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