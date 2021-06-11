Тысячи жителей Чехии заразились коронавирусом после первой прививки

У большинства заболевание протекает без симптомов

Более 20 тысяч жителей Чехии, получившие первую дозу вакцины от COVID-19, заразились коронавирусом. Как сообщил Институт медицинской информации и статистики, у большинства заболевание протекает без симптомов, опасности для окружающих не представляет.

Медикиобъясняют, что гарантию от заражения коронавирусом дает только полный цикл вакцинации двумя дозами препарата. На сегодняшний день из десятимиллионного населения страны прививки получили 4 335 379 граждан. А полный цикл вакцинации прошли 1 905 150 человек.

Вакцинация от коронавируса в Чехии началась 27 декабря 2020 года. Прививают граждан вакцинами производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско- шведской компании AstraZeneca ("Астразенека"), передает ТАСС.

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