Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5%

Есть предпосылки дальнейшего повышения
Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.
Предпосылки для дальнейшего повышения ключевой ставки есть, поскольку в условиях завершающегося восстановления экономики наблюдается повышенное инфляционное давление.
"Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - отметили в регуляторе.
В апреле ЦБ повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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