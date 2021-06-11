Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5%

Есть предпосылки дальнейшего повышения

Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.

Предпосылки для дальнейшего повышения ключевой ставки есть, поскольку в условиях завершающегося восстановления экономики наблюдается повышенное инфляционное давление.

"Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - отметили в регуляторе.

В апреле ЦБ повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.

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