В Индии число больных "черной плесенью" выросло на 150%

Более двух тысяч человек умерло

В Индии число людей, заболевших "черной плесенью", за последние три недели увеличилось на 150%. Всего заразилось более 31 тысячи человек, более двух тысяч из них скончались.

Отмечается, что больше всего заболевших – 7 057 человек – в штате Махарашта. Также "лидируют" штаты Гуджарат (более 5 тысяч заболевших) и Раджастан (почти 3 тысячи заболевших).

Среди причин быстрого распространения смертельно опасной болезни выделяют острую нехватку препарата "Амфотерицин-В", необходимого для лечения, а также общую перегруженность индийской системы здравоохранения, передает NDTV.

Мукормикоз, известный также как "черная плесень", является осложнением, вызванным грибковой инфекцией. Заболеть могут те, кто долгое время находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, а также те, у кого грибок проник под кожу через царапину, ожог или другое повреждение. Опаснее всего болезнь для больных диабетом и тех пациентов, чей иммунитет снижен после борьбы с другими болезнями.

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